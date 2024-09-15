​Автор самого быстрого гола в истории АПЛ занялся традиционным ирландским спортом

В 2019 году ирландский нападающий Шейн Лонг вписал своё имя в книгу рекордов АПЛ - 23 апреля того года он, выступая за «Саутгемптон», забил «Уотфорду» на, как подсчитали дотошные английские статистики, 7,69 секунде матча, побив державшийся почти 20 лет прежний рекорд.

Год тому назад Лонг закончил карьеру и решил вернуться к истокам - к традиционному ирландскому спорту хёрлингу (не путать с керлингом). Лонг занимался им в детстве, до 17 лет, после чего решил выстроить профессиональную карьеру в футболе.

Хёрлинг появился в 12-м веке и считается национальным ирландским спортом.