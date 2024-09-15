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«Тоттенхэм» – «Арсенал»: Ориентировочные стартовые составы на лондонское дерби в АПЛ

15 Сентября 2024 • 09:00 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
1 3.10 X 3.65 2 2.25
Через 5 ч. 37 мин.

В центральном матче 4-го тура Английской премьер-лиги схлестнутся лондонские клубы «Тоттенхэм» и «Арсенал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы на этот матч.

«Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, Ромеро, Дрэгушин, Порро, Мэддисон, Сарр, Кулушевски, Одоберт, Сон, Джонсон.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Габриэль дос Сантос, Салиба, Уайт, Парти, Жоржиньо, Мартинелли, Троссар, Сака, Хаверц.

В стане «Тоттенхэма» травмы у защитника Микки ван де Вена, у нападающего Ришарлисона. Под вопросом полузащитник Ив Биссума и форвард Доминик Соланке.

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур терял сознание 19 августа в матче с «Лестером», но потом играл за «Тоттенхэм» 1 сентября. Над ним теперь висит угроза дисквалификации за расизм.

В составе «Арсенала» дисквалифицирован из-за красной карточки полузащитник Деклан Райс. Он получил её в матче предыдущего тура АПЛ, когда «Арсенал» поделил очки с «Брайтоном» (1:1).

Есть у «канониров» и лазаретные проблемы. Повреждения у защитников Риккардо Калафьори и Такэхиро Томиясу, полузащитников Мартина Эдегора и Кирана Тирни. Форвард Габи Жезус приступил к тренировкам.

«Тоттенхэм» в третьем туре потерпел поражение от «Ньюкасла» (1:2). К очному противостоянию «канониры» подходят с семью набранными очками, а «шпоры» – с четырьмя баллами.

Лондонское дерби «Тоттенхэм» – «Арсенал» пройдёт сегодня, 15 сентября, на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Играть начнут в 16 часов по московскому времени. За ходом матча можно будет следить здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон

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