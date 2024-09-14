Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» вырвал победу в матче с «Борнмутом»

14 Сентября 2024 • 23:58 Комментировать
Борнмут
0:1
Челси

Застрявшие в середине таблицы Премьер-лиги «Борнмут» и «Челси» играли в четвёртом туре. У гостей был большой перевес в контроле мяча, но не в моментах.

Уже на четвертой минуте Маркус Тавернер получил мяч левее центра и метров с 25 нанес отличный удар в дальний верхний угол - перекладина спасла ворота «Челси». Джастин Клюйверт после скидки Эванилсона пробивал метров с десяти в ближний угол, но кипер спас свои ворота. В конце тайма пенальти в ворота «Челси» - грубейшую ошибку при передаче назад допустил Уэсли Фофана, Эванилсон перебросил мяч через голкипера и был сбит. Но не забил пенальти Эванилсон - удар новичка «Борнмута» в правый от себя угол вытащил вратарь.

После перерыва Антуан Семеньо прострелил с правого края штрафной, мяч рикошетом от Марка Кукурельи отскочил к линии штрафной, откуда Райан Кристи бил на технику - штанга.

На 86-й минуте Джедон Санчо с левого фланга покатил мяч в штрафную, Кристофер Нкунку просочился между двух защитников и метров с восьми с носка ткнул снаряд в дальний угол - 0:1.

«Челси» настиг «Арсенал» с «Ньюкаслом» на шестом месте, соперник открывает вторую часть таблицы.

Протокол игры  
Борнмут0:1Челси
  86'Нкунку Кристофер (0:1)
Траверс МаркСмит Адам  38' 75' (Биллинг Филип ( 75') Забарный ИльяСенеси Маркос  80'Керкез МилошКристи Райан  18' 68' (Скотт Алекс ( 68') Кук Льюис  35'Семеньо Антуан  90'Клюйверт Джастин  59' 75' (Араухо Хулиан ( 75') Тавернер Маркус 83' (Унал Энес ( 83') Эванилсон 68' (Синистерра Луис ( 68')
Запасные: Брукс ДэвидДеннис УиллХилл ДжеймсХёйсен Дин
Санчес Роберт  37'Дисаси Аксель 62' (Адарабиойо Олуватосин ( 62') Фофана Уэсли  31'Колвилл Леви  57'Кукурелья Марк  36'Кайседо МойсесВейга Ренату  87'Мадуэке Нони 62' (Фелиш Жоау ( 62'  90') Палмер КоулНету Педру 46' (Санчо Джедон ( 46'  57') Джексон Николас  52' 79' (Нкунку Кристофер ( 79')
Запасные: Йоргенсен ФилипЧилуэлл БенГиу МаркМудрик МихаилКазадеи ЧезареБадьяшиль Бенуа
14 сентября. Стадион "Виталити" (Борнмут).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,

Новости по матчу

14 Сентября
21:30
«Борнмут» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:19
Палмер — в основе «Челси» на матч АПЛ с «Борнмутом»
12:51
«Арсенал» и «Челси» нацелилась на форварда из чемпионата Португалии
12:14
Бёли хотел уволить Почеттино после поражения 0:5 от «Арсенала» 1
11:31
Деку объяснил, почему «Барселона» не смогла удержать Гиу
11:18
Мареска: «Я предупредил Санчо и Фелиша, что они не будут играть, если будут плохо тренироваться» 1
06:00
Мареска объяснил, в чём уникален Энцо Фернандес 2
05:18
Лофтус-Чик жалеет, что не ушёл из «Челси» в 16 лет
04:29
Форвард «Челси» Джексон: «Я не очень доволен 17 забитыми голами в прошлом сезоне» 2
03:47
Кэмпбелл – о Стерлинге: «Беспроигрышная сделка для «Арсенала»
02:33
Борнмут - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн 2
01:47
Артета: «Стерлинг сказал, что мечтал о моём звонке» 1
00:53
Мареска не боится проблем с дисциплиной Санчо 1
13 Сентября
21:02
Бесплатная ставка и прогноз на матч Борнмут — Челси АПЛ — 14 сентября 2024
16:55
Мареска: «Нам нужно найти для Санчо правильные возможности»
16:49
Мареска высказался о будущем Чилуэлла
16:30
Мареска прокомментировал продление контракта с Джексоном
12:41
Ставка и прогноз на точный счёт матча Борнмут – Челси чемпионата Англии — 14 сентября 2024
03:27
Игроки «Челси» разочарованы отношением к себе со стороны клуба
12 Сентября
22:36
Чилуэлл может вернуться в состав «Челси»
22:20
Санчо впечатлил Мареску
22:12
Форвард «Челси» продолжит карьеру в Турции
13:05
Жоржиньо рассказал, почему решил перейти из «Челси» в «Арсенал»
10:21
Романо: «Челси» никогда не задумывался о продаже Фофана»
01:35
У «Челси» сорвалась продажа
11 Сентября
23:43
«Челси» не собирался продавать Уэсли Фофана – в клубе верят в игрока
21:53
Купленный за 80 млн евро Фофана признался, что думал об уходе из «Челси»
15:26
Давид Датро Фофана переходит из «Челси» в АЕК на правах аренды
12:04
Чуквуэмека может перейти в «Галатасарай»
10 Сентября
20:04
«Челси» рассматривает возможность постройки нового стадиона 1
02:00
Оби Микель: «Осимхен был очень, очень близок к переходу в «Челси»
07 Сентября
04:54
Мадуэке – о конкуренции в «Челси»: «Это неизбежно, когда играешь в топ-клубе»
06 Сентября
17:32
Петрович согласился продлить контракт с «Челси»
14:54
Галлахер: «Не думаю, что я не вписывался в систему Марески»
05:14
Галлахер: «При Почеттино я показывал свою лучшую игру»
02:56
Кукурелья: «У «Челси» отличный тренер и отличные игроки»
01:34
Кукурелья поделился ожиданиями от Фелиша в «Челси»
00:53
Галлахер: «Могу сказать о «Челси» только хорошее»
05 Сентября
22:04
Кукурелья прокомментировал скандальную песню о Холанне
10:58
Мадуэке: «Мареска – идеальный тренер для вингера»
06:16
«Ливерпуль» переманил звезду молодёжной академии «Челси»
04 Сентября
05:46
Пети: «Узнав о переходе Санчо в «Челси», я подумал: «Разве для него остался свободный номер?» 2
05:13
Будущий новичок «Челси» Эстевао: «Для меня футбол – это развлечение»
00:52
Мадуэке: «Я стал играть гораздо стабильнее»
03 Сентября
23:18
«Челси» не отказался от кандидатуры Осимхена
22:14
Стало известно, когда Рис Джеймс сможет снова сыграть за «Челси» 1
21:35
Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» игрока «Челси»
20:44
«Челси» готов отпустить Чилуэлла в Турцию
16:00
«Мне нравится стиль Марески» — Санчо
11:38
Казадеи и Чуквуэмека останутся в «Челси»
02:01
В «Манчестер Юнайтед» объяснили уход Санчо в «Челси»
01:34
Лэмпард согласился с Мареской: «Челси» действительно уже не тот, что раньше» 4
00:15
«Аль-Наср» купил вингера «Челси» за 23 млн евро 1
02 Сентября
16:20
Джексон продлил контракт с «Челси» — источник
13:10
Джексон высказался о нереализованном моменте в концовке матча с «Кристал Пэлас»
11:28
Лэмпард – о «Челси»: «Нестабильность неизбежна» 1
06:34
«Челси» отклонил предложение «большого клуба» по своему защитнику
06:01
Санчо прокомментировал пост Мбаппе, посвящённый первым голам за «Реал» в Ла Лиге
04:24
«Челси» не отпустил игрока в «Аль-Наср» за 30 млн евро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Суперкомпьютер вычислил главного фаворита Лиги чемпионов – это не «Реал» ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» Король умер, да здравствует король: Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Спортивные новости
«Нефтехимик» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне КХЛ «Российская действительность может освежить его». Канарейкин – о поведении Гру Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на обвинения Дрозда в употреблении допинга Туменов поделился ожиданиями от боя между Шевченко и Грассо Туменов назвал фаворита в бою между О'Мэлли и Двалишвили Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
1
1
2.60 3.25 2.60
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лестер Лестер
2
2
1.57 3.90 5.40
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брентфорд Брентфорд
2
1
1.12 8.20 16.00
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Ипсвич Ипсвич
0
0
1.36 4.60 7.60
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
0
1
1.19 6.60 12.00
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон Эвертон
3
2
1.38 4.40 7.60
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Челси Челси
0
1
3.10 3.50 2.10
Видео
15.09.24 в 16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
3.90 3.45 1.87
Видео
15.09.24 в 18:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
4.00 3.55 1.82
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
14 Сентября
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вырвал победу в матче с «Борнмутом»
21:32 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» забил 2 мяча «Астон Вилле», но уже привычно проиграл
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:19 · Англия. Премьер-лига
Палмер — в основе «Челси» на матч АПЛ с «Борнмутом»
19:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я большой фанат «Брентфорда»
19:34 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался после домашнего поражения «Ливерпуля»
19:29 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ноттингем Форест» прокомментировал гостевую победу над «Ливерпулем»
19:24 · Англия. Премьер-лига
Алиссон – о поражении «Ливерпуля»: «Соперник хотел только защищаться и играть длинными передачами»
19:18 · Англия. Премьер-лига
Грилиш оценил игру Холанна
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» впервые за 55 лет проиграл дома «Ноттингем Форест»
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» добыл волевую победу над «Брентфордом» благодаря дублю Холанна
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» и «Лестер» упустили победы на 90-й минуте
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» сенсационно обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде»
18:49 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон сделал голевой пас в матче с «Брентфордом»
18:26 · Англия. Премьер-лига
Холанн установил рекорд АПЛ
18:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал дебют Угарте
17:58 · Англия. Премьер-лига
Холанн забил уже 9 голов в четырёх турах АПЛ 2
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» договорился со звёздным игроком из АПЛ 2 слухи
17:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пропустил об «Брентфорда» на 23-й секунде 1
17:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал первый за полгода гол Рэшфорда 1
16:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался после крупной победы «Манчестер Юнайтед»
16:52 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт оценил «Манчестер Юнайтед»
16:47 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт прокомментировал победу и дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»
16:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил об уходе форварда официально
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Все новости
Рекомендуем