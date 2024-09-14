«Челси» вырвал победу в матче с «Борнмутом»

Застрявшие в середине таблицы Премьер-лиги «Борнмут» и «Челси» играли в четвёртом туре. У гостей был большой перевес в контроле мяча, но не в моментах.

Уже на четвертой минуте Маркус Тавернер получил мяч левее центра и метров с 25 нанес отличный удар в дальний верхний угол - перекладина спасла ворота «Челси». Джастин Клюйверт после скидки Эванилсона пробивал метров с десяти в ближний угол, но кипер спас свои ворота. В конце тайма пенальти в ворота «Челси» - грубейшую ошибку при передаче назад допустил Уэсли Фофана, Эванилсон перебросил мяч через голкипера и был сбит. Но не забил пенальти Эванилсон - удар новичка «Борнмута» в правый от себя угол вытащил вратарь.

После перерыва Антуан Семеньо прострелил с правого края штрафной, мяч рикошетом от Марка Кукурельи отскочил к линии штрафной, откуда Райан Кристи бил на технику - штанга.

На 86-й минуте Джедон Санчо с левого фланга покатил мяч в штрафную, Кристофер Нкунку просочился между двух защитников и метров с восьми с носка ткнул снаряд в дальний угол - 0:1.

«Челси» настиг «Арсенал» с «Ньюкаслом» на шестом месте, соперник открывает вторую часть таблицы.