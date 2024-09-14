«Эвертон» забил 2 мяча «Астон Вилле», но уже привычно проиграл

«Эвертон» после трёх поражений удачно начал игру против «Астон Виллы», но в итоге всё закончилось привычной «баранкой».

На 16-й минуте Дуайт Макнил слева подошёл к штрафной площади и с 15 метров низом пробил точно в дальний угол - 0:1. Макнил со штрафного навесил на Доминика Калверта-Льюина, который головой переправил мяч в сетку - 0:2 на 27-й минуте. Вскоре Люка Динь слева навесил на Олли Уоткинса, который головой направил мяч в сетку ворот - 1:2.

После перерыва Юри Тилеманс слева сделал заброс в штрафную площадь, после неудачной срезки защитника мяч отскочил в центр к Уоткинсу, который точно пробил в правый угол - 2:2. На 76-й минуте бирмингемцы уже вели. Джон Дуран слева получил пас от Росса Баркли и с 28 метров точно и сильно пробил в ближнюю девятку - 3:2. Ответ гостей - Калверт-Льюин справа убежал от соперника и с 12 метров пробил в перекладину.

«Астон Вилла» по очкам настигла «Ливерпуль», идущий вторым, у «Эвертона» ни одного зачетного пункта.