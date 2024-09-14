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«Эвертон» забил 2 мяча «Астон Вилле», но уже привычно проиграл

14 Сентября 2024 • 21:32 Комментировать
Астон Вилла
3:2
Эвертон
окончен

«Эвертон» после трёх поражений удачно начал игру против «Астон Виллы», но в итоге всё закончилось привычной «баранкой».

На 16-й минуте Дуайт Макнил слева подошёл к штрафной площади и с 15 метров низом пробил точно в дальний угол - 0:1. Макнил со штрафного навесил на Доминика Калверта-Льюина, который головой переправил мяч в сетку - 0:2 на 27-й минуте. Вскоре Люка Динь слева навесил на Олли Уоткинса, который головой направил мяч в сетку ворот - 1:2.

После перерыва Юри Тилеманс слева сделал заброс в штрафную площадь, после неудачной срезки защитника мяч отскочил в центр к Уоткинсу, который точно пробил в правый угол - 2:2. На 76-й минуте бирмингемцы уже вели. Джон Дуран слева получил пас от Росса Баркли и с 28 метров точно и сильно пробил в ближнюю девятку - 3:2. Ответ гостей - Калверт-Льюин справа убежал от соперника и с 12 метров пробил в перекладину.

«Астон Вилла» по очкам настигла «Ливерпуль», идущий вторым, у «Эвертона» ни одного зачетного пункта.

Протокол игры  
Астон Вилла3:2Эвертон
  16'Макнил Дуайт (0:1)
  27'Калверт-Льюин Доминик (0:2)
(1:2) Уоткинс Олли36'  
(2:2) Уоткинс Олли58'  
(3:2) Дуран Джон76'  
Мартинес Эмилиано  47'Богард ЛамарКонса ЭзриТоррес Пау IIДинь Люка 69' (Дуран Джон ( 69') Онана Амаду 46' (Баркли Росс ( 46') Тилеманс ЮриМакгинн Джон 90' (Филоджин-Байдейс Джейден ( 90') Роджерс МорганРамси Джакоб 69' (Матсен Ян ( 69') Уоткинс Олли 84' (Буэндия Эмилиано ( 84')
Запасные: Карлос Диего СантосНеделькович КостаГоси ДжоЯнг Кадан
Пикфорд ДжорданЯнг Эшли  80'Тарковски ДжеймсКин МайклМиколенко Виталий 26' (Гарнер Джеймс ( 26') Гуэйе Идрисса 64' (Мангаля Орель ( 64') Ироэгбунам Тим  19' 81' (Линдстрём Йеспер ( 81') Харрисон Джек 64' (О'Брайен Джейк ( 64'  88') Макнил ДуайтНдиайе Ильман  15' 81' (Гомеш Бету ( 81') Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Дукуре АбдулайАрмстронг ХаррисонДиксон РоманВиржиния Жоау
14 сентября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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Евро-Футбол.Ру,
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