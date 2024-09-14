Палмер — в основе «Челси» на матч АПЛ с «Борнмутом»

В субботу, 14 сентября, «Челси» встретится на выезде с «Борнмутом» в рамках четвёртого тура Английской премьер-лиги.

С первых минут главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска решил выпустить на поле следующих футболистов: Санчес (вр), Дисаси, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Вейга, Кайседо (к), Палмер, Мадуэке, Нету, Джексон.

Начало матча между «Борнмутом» и «Челси» запланировано на 22:00 по московскому времени. Следить за ходом всех событий вы сможете в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

В последнем очном матче «Челси» одолел «Борнмут» со счетом 2:1.