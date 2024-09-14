Гвардиола: «Я большой фанат «Брентфорда»

«Манчестер Сити» в субботнем матче против «Брентфорда» пропустил уже на 23-й секунде, но добился победы со счётом 2:1 за счёт дубля Эрлинга Холанна. После игры комментарий дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Я большой поклонник Томаса Франка. Я не помню, чтобы за восемь или девять лет команда играла так, как они. Нам было очень трудно читать, когда прессинговать соперника. Нам повезло с забитыми голами, но во втором тайме мы, вероятно, могли забивать больше.

Мы почувствовали, насколько сложна Премьер-лига. Люди говорят, что «Манчестер Сити» силён, но Премьер-лига сложная. Сегодня было доказательство.

Я большой фанат «Брентфорда». Они играют через длинные передами, но у них также есть игровые способности. Я отдаю должное своим игрокам. Я предпочитаю побеждать так, а не со счетами 4:0 или 5:0. Такие победы нам нужны», - цитирует Гвардиолу BBC.