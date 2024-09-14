Слот высказался после домашнего поражения «Ливерпуля»

«Ливерпуль» в субботу огорчил своих фанатов домашним поражением от «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. После игры комментарий дал рулевой мерсисайдской команды Арне Слот.

«Результат огорчает. Мы не можем быть довольны тем, как прошла игра. Мы почти не создавали хороших моментов.

Нам нужно смотреть только на себя. Мы должны быть лучше. Сегодня мы слишком часто теряли мяч в штрафной площади. Мы должны лучше действовать с мячом. Наши решения и исполнение были недостаточно хороши. Мы оборонялись хорошо, но два быстрых игрока вышли и усложнили нашу задачу. Мы пошли на риск и пропустили хороший гол», - цитирует Слота BBC.