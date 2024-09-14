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Тренер «Ноттингем Форест» прокомментировал гостевую победу над «Ливерпулем»

14 Сентября 2024 • 19:29 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Ноттингем Форест

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту дал комментарий после гостевой победы над «Ливерпулем» со счётом 1:0.

«Футболисты сыграли хорошо. Мы были на грани, но смогли остаться в игре и нашли свой момент. Я очень рад за ребят.

«Ливерпуль» очень хорош, нельзя игнорировать их качество. Мы были хороши в защите. Мы играли качественно, контролировали игру в нужные моменты и создавали проблемы сопернику. Это тот момент, которым должны насладиться наши болельщики. Они потрясающие, что помогает футболистам», - цитирует Санту BBC.

Следующий матч «Ноттингем Форест» проведёт в воскресенье, 22 сентября, - против «Брайтона».

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