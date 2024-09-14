Алиссон – о поражении «Ливерпуля»: «Соперник хотел только защищаться и играть длинными передачами»

В субботу «Ливерпуль» проиграл дома «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. После игры комментарий дал вратарь мерсисайдской команды Алиссон.

«Обидно. Терять очки дома совсем нехорошо, но соперник сегодня хотел только защищаться и играть длинными передачами. Мы слишком легко позволяли им делать это. Мы плохо сыграли в эпизоде с пропущенным голом.

Мы не смогли создать много моментов, нам не хватало качества, нам нужно было больше энергии. Сегодня мы потеряли три очка. Все наши моменты были недостаточно чёткими. Соперник отлично защищался и бросался под мячи», - слова Алиссона приводит BBC.