Грилиш оценил игру Холанна

«Манчестер Сити» в субботу добился волевой победы над «Брентфордом» (2:1) благодаря дублю нападающего Эрлинга Холанна. После игры комментарий дал атакующий полузащитник «горожан» Джек Грилиш.

«Второй гол показал, на что способен Холанн. Он хорошо использует своё тело и блестяще провёл матч. Играть с ним одно удовольствие. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе.

Моя игра? Я выходил в стартовом составе уже в трёх или четырёх матчах за клуб и сборную. Я начинаю чувствовать, что возвращаю себе остроту», - цитирует Грилиша BBC.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в среду, 18 сентября, - против «Интера» в Лиге чемпионов.