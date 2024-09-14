«Ливерпуль» впервые за 55 лет проиграл дома «Ноттингем Форест»

В субботу, 14 сентября, «Ливерпуль» потерпел сенсационное поражение на своём поле от «Ноттингем Форест» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги.

Игра между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «лесников». Единственный гол был забит на 72-й минуте поединка.

Стоит сказать, что до сегодняшнего дня последний раз «Ливерпуль» проигрывал дома «Ноттингем Форест» в далёком 1969 году. В октябре того года мерсисайдцы уступили со счетом 0:2.

На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав девять баллов в четырех встречах.