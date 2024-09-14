«Манчестер Сити» добыл волевую победу над «Брентфордом» благодаря дублю Холанна

Матч четвёртого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Брентфорд» начался с гола гостей на первых секундах - разыграна красивая атаки, и у линии вратарской Йоан Висса здорово головой отправил мяч в сетку, 0:1. Вскоре Натан Коллинз головой наносил удар после корнера, и кипер «Сити» на ленточке поймал мяч. На 19-й минуте Эрлинг Холанн получил мяч в штрафной соперника, после чего с разворота пробил в дальний угол - 1:1. Вскоре норвежский форвард получил мяч в чужой штрафной, избегая офсайда, после чего переправил его в цель, еще один дубль Эрлинга в сезоне - 2:1. Тут же Савио нанес удар по воротам соперника с дальней дистанции - мяч просвистел рядом со стойкой.

Во втором тайме после смещения с левого края в центр Джек Грилиш направлял мяч в створ, но вратарь прыгнул за снарядом и свой коллектив сумел спасти. Угловой неудачно разыгран «горожанами», но Холанн получил передачу от партнера, после чего бил под перекладину, но кипер выручил. Йошко Гвардиол отдал передачу на Савио, который зачем-то начал сближаться с вратарем, после чего угодил в него, не сумев переиграть в ближнем бою. Холанн стрелял в ближний угол ворот и попал в штангу.

«Сити» идет без потерь, соперник с 6 очками делит седьмую строчку.