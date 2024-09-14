Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» добыл волевую победу над «Брентфордом» благодаря дублю Холанна

14 Сентября 2024 • 19:02 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Брентфорд
окончен

Матч четвёртого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Брентфорд» начался с гола гостей на первых секундах - разыграна красивая атаки, и у линии вратарской Йоан Висса здорово головой отправил мяч в сетку, 0:1. Вскоре Натан Коллинз головой наносил удар после корнера, и кипер «Сити» на ленточке поймал мяч. На 19-й минуте Эрлинг Холанн получил мяч в штрафной соперника, после чего с разворота пробил в дальний угол - 1:1. Вскоре норвежский форвард получил мяч в чужой штрафной, избегая офсайда, после чего переправил его в цель, еще один дубль Эрлинга в сезоне - 2:1. Тут же Савио нанес удар по воротам соперника с дальней дистанции - мяч просвистел рядом со стойкой.

Во втором тайме после смещения с левого края в центр Джек Грилиш направлял мяч в створ, но вратарь прыгнул за снарядом и свой коллектив сумел спасти. Угловой неудачно разыгран «горожанами», но Холанн получил передачу от партнера, после чего бил под перекладину, но кипер выручил. Йошко Гвардиол отдал передачу на Савио, который зачем-то начал сближаться с вратарем, после чего угодил в него, не сумев переиграть в ближнем бою. Холанн стрелял в ближний угол ворот и попал в штангу.

«Сити» идет без потерь, соперник с 6 очками делит седьмую строчку.

Протокол игры  
Манчестер Сити2:1Брентфорд
  1'Висса Йоан (0:1)
(1:1) Холанн Эрлинг19'  
(2:1) Холанн Эрлинг32'  
Эдерсон МораесУокер КайлСтоунс Джон  79' 84' (Диаш Рубен ( 84') Аканджи МануэльКовачич Матео  42' 46' (Гвардиол Йошко ( 46') Льюис Рико 46' (Родри Эрнандес ( 46') Савио III  47' 90' (Луис Матеус II ( 90') Де Брёйне КевинГюндоган ИлкайГрилиш Джек 84' (Силва Бернарду ( 84') Холанн Эрлинг
Запасные: Фоден ФилМакэйти ДжеймсОртега ШтефанДоку Жереми
Флеккен МаркАйер Кристоффер 72' (Карвалью Фабиу ( 72') Ван дер Берг СеппПиннок ИтанКоллинз Натан  82'Янельт Витали 72' (Расмуссен Мадс ( 72') Норгор КристианДамсгор Миккель 84' (Ярмолюк Егор ( 84') Мбеумо БрайанВисса Йоан 45' (Шаде Кевин ( 45') Льюис-Поттер Кин
Запасные: Ми БенКонак Юнус ЭмреТревитт РайанМегома ДжейденВальдимарссон Хакон-Рабн
14 сентября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брентфорд Эрлинг Холанн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Сентября
18:26
Холанн установил рекорд АПЛ
17:58
Холанн забил уже 9 голов в четырёх турах АПЛ
17:11
«Манчестер Сити» пропустил об «Брентфорда» на 23-й секунде
16:30
«Манчестер Сити» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
15:49
Холанн – в основе «Манчестер Сити» на игру с «Брентфордом»
14:15
Родри высказался о конкуренции «Манчестер Сити» с «Арсеналом» 2
03:10
Гвардиола: «Невозможно справиться с таким расписанием»
02:33
Манчестер Сити - Брентфорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:54
Гвардиола поделился мнением о Грилише
01:05
Гвардиола ответил на слова президента Ла Лиги о необходимости наказать «Манчестер Сити»
13 Сентября
23:07
«Манчестер Сити» нашёл преемника де Брёйне с ценником в 80 млн евро
19:28
Рискованная ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Брентфорд АПЛ — 14 сентября 2024
17:16
Гвардиола: «Мы примем приговор»
17:10
У Гвардиолы спросили, сыграет ли Холанн
15:58
Гвардиола объяснил, почему смотрит много матчей «Ливерпуля» 1
15:42
Гвардиола оценил ближайшего соперника «Манчестер Сити»
15:37
Гвардиола выразил недовольство ситуацией с Аке
14:10
Холанн выиграл награду в АПЛ
11:56
Холанн может пропустить ближайший матч из-за смерти близкого друга
11:33
Ставка и прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Брентфорд чемпионата Англии — 14 сентября 2024
05:28
Родри: «Я даже не мечтал о «Золотом мяче» 3
01:14
Родри рассказал, как относится к Винисиусу
12 Сентября
04:40
В «Манчестер Сити» определились с зимней трансферной целью
01:46
Стоунс рассказал, как пережил поражение сборной Англии в финале Евро-2024
01:16
Де Брёйне объяснил, почему предпочёл «Манчестер Сити» двум другим топ-клубам
11 Сентября
20:25
«Один из них слишком тихий, а другой – слишком эгоистичный» – Гюндоган об игроках «Барселоны» 2
10 Сентября
23:00
Защитник «Манчестер Сити» Аке получил травму в матче сборной Нидерландов
21:39
Мусиала хочет перейти в «Манчестер Сити», чтобы выиграть «Золотой мяч» 4
18:14
«Манчестер Сити» не хочет продавать Ковачича
09 Сентября
19:37
Холанн — единственный в текущем сезоне, кто забил больше одного гола из-за пределов штрафной
08 Сентября
18:22
«Манчестер Сити» сделает всё, чтобы сохранить Гвардиолу 2
07 Сентября
10:31
Ковачич может покинуть «Манчестер Сити» из-за прихода Гюндогана
10:18
Родри: «Гвардиола всегда на шаг впереди остальных»
07:01
Родри: «У Симеоне я научился быть плохим парнем на поле»
06 Сентября
14:07
Ковачич не поедет в Саудовскую Аравию
04:13
Сорлот: «Альварес – не Холанн, я не вижу в нём конкурента»
05 Сентября
23:41
Игрок «Манчестер Сити» возглавляет рейтинг лучших новичков команд Премьер-лиги
22:04
Кукурелья прокомментировал скандальную песню о Холанне
19:28
Гвардиол: «Гвардиола — гений»
15:28
Лопетеги: «Манчестер Сити» – лучшая команда в истории» 2
15:22
Руслан Литвинов назвал лучшего игрока планеты — это не Месси 1
10:43
Педри назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в «Барселоне» 1
05:39
Рико Льюис: «Меня вдохновляет пример Фодена»
01:10
Рико Льюис: «Нет более благоприятного места для развития, чем «Манчестер Сити»
04 Сентября
20:55
Ширер высказался о Холанне
03 Сентября
17:20
Льюис: «Спасибо Гвардиоле, что выбрал меня»
05:36
Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай» 4
02 Сентября
17:18
Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл 1
11:18
Де Брёйне не исключает, что покинет «Манчестер Сити» летом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели Суперкомпьютер вычислил главного фаворита Лиги чемпионов – это не «Реал» ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» «Барселона» и «Бавария» могут совершить обмен звёздами
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Сборная Испании потеряла Ольмо Стала известна дата 1000-го гола Роналду «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков «Реал» обманул с ценой Беллингема
Спортивные новости
«Российская действительность может освежить его». Канарейкин – о поведении Гру Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на обвинения Дрозда в употреблении допинга Туменов поделился ожиданиями от боя между Шевченко и Грассо Туменов назвал фаворита в бою между О'Мэлли и Двалишвили Канарейкин назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
3
4.10 3.50 1.82
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
1
1
2.60 3.25 2.60
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лестер Лестер
2
2
1.57 3.90 5.40
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брентфорд Брентфорд
2
1
1.12 8.20 16.00
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Ипсвич Ипсвич
0
0
1.36 4.60 7.60
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
0
1
1.19 6.60 12.00
Видео
14.09.24 в 19:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон Эвертон
1.38 4.40 7.60
Видео
14.09.24 в 22:00
Борнмут Борнмут
Челси Челси
3.10 3.50 2.10
Видео
15.09.24 в 16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Арсенал Арсенал
3.90 3.45 1.87
Видео
15.09.24 в 18:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
4.00 3.55 1.82
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Сентября
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» впервые за 55 лет проиграл дома «Ноттингем Форест»
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» добыл волевую победу над «Брентфордом» благодаря дублю Холанна
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» и «Лестер» упустили победы на 90-й минуте
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» сенсационно обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде»
18:49 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон сделал голевой пас в матче с «Брентфордом»
18:26 · Англия. Премьер-лига
Холанн установил рекорд АПЛ
18:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал дебют Угарте
17:58 · Англия. Премьер-лига
Холанн забил уже 9 голов в четырёх турах АПЛ 1
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» договорился со звёздным игроком из АПЛ 1 слухи
17:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пропустил об «Брентфорда» на 23-й секунде
17:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал первый за полгода гол Рэшфорда
16:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался после крупной победы «Манчестер Юнайтед»
16:52 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт оценил «Манчестер Юнайтед»
16:47 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт прокомментировал победу и дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»
16:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил об уходе форварда официально
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
16:27 · Англия. Премьер-лига
Голы в конце первого тайма помогли «МЮ» легко разгромить «Саутгемптон»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Угарте дебютировал за «Манчестер Юнайтед»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Салах – в основе «Ливерпуля» на матч АПЛ против «Ноттингем Форест»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Холанн – в основе «Манчестер Сити» на игру с «Брентфордом»
15:18 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд забил впервые с середины марта
15:11 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт впервые забил за «Манчестер Юнайтед»
15:11 · Англия. Премьер-лига
Онана вытащил пенальти в матче против «Саутгемптона»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Гарначо лайкнул пост Роналду с критикой тен Хага, Алехандро не попал в старт на матч с «Саутгемптоном» 1
Все новости
Рекомендуем