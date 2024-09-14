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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» и «Лестер» упустили победы на 90-й минуте

14 Сентября 2024 • 19:01 Комментировать
Брайтон
0:0
Ипсвич
окончен

В чемпионате Англии подошли к концу некоторые матчи четвёртого тура. «Фулхэм» был близок к победе над «Вест Хэмом» благодаря голу Рауля Хименеса на 24-й минуте. Но в компенсированное время игры Дэнни Ингс отменил празднования на стадионе - 1:1.

«Брайтон» и «Ипсвич» провели игру без голов - 0:0.

«Лестер» в гостях у «Кристал Пэлас» вел с запасом в два гола к 46-й минуте, но Жан-Филипп Матета оформил дубль на 47-й и 90-й минутах, отобрав победу у «лис», - 2:2.

Протокол игры  
Брайтон0:0Ипсвич
Вербрюгген БартВельтман Йоел  86'Ван Хекке Ян-ПольДанк ЛьюисХиншелвуд Джек  60' 68' (Адингра Симон ( 68') Аяри ЯсинБалеба КарлосМинте Янкуба  47' 68' (Энсисо Хулио ( 68') Уэлбек Данни 85' (Фергюсон Эван ( 85') Митома КаоруРюттер Жоржиньо 68' (Кадыоглу Ферди ( 68')
Запасные: Роша Игор IIСтил ДжейсонМодер ЯкубЭступиньян ПервисУэбстер Адам
Мурич АриянетТуанзебе АкселО'Ши ДараГривз ДжейкобДэвис ЛейфМорси Сэм  7' 85' (Луонго Массимо ( 85') Филлипс Кэлвин  51'Бёрнс Уэс 59' (Хирст Джордж ( 59') Хатчинсон Омари  57' 85' (Чаплин Конор ( 85') Шмодикс Сэмми 59' (Огбене Чидози ( 59') Делап Лиам 59' (Кларк Джек ( 59')
Запасные: Джонсон БенУолтон КристианТаунсед КонорКаюсте Йенс
14 сентября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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Протокол игры 
Фулхэм1:1Вест Хэм
(1:0) Хименес Рауль 24'  
  90' Ингс Дэнни (1:1)
Лено Бернд  Тете Кенни  Андерсен Йоаким  Угелумба Кэлвин  Робинсон Энтони  Лукич Саша   53'   66' (Берге Сандер (   66' Перейра Андреас   86' (Рид Харрисон (   86' Смит-Роу Эмиль   73' (Родриго Мунис (   73' Траоре Адама  Хименес Рауль   73' (Кэрни Том (   73' Айуоби Алекс   66' (Нелсон Райс (   66'   90')
Запасные: Уилсон Гарри  Бенда Стивен  Кастань Тимоти  Диоп Исса
Ареола Альфонс  Уан-Биссака Аарон  Мавропанос Константинос  Килман Макс  Эмерсон Палмиери   57' (Цоуфал Владимир (   57' Альварес Эдсон   74'   82' (Ингс Дэнни (   82' Гидо Родригес   69'   70' (Солер Карлос (   70'   82' Боуэн Джаррод  Соучек Томаш   46' (Пакета Лукас (   46' Кудус Мохаммед  Антонио Майкл   46' (Саммервилл Крисенсио (   46')
Запасные: Тодибо Жан-Клер  Ирвинг Энди  Фабьянски Лукаш  Крессуэлл Аарон
 14 сентября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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Протокол игры 
Кристал Пэлас2:2Лестер
  21' Варди Джейми (0:1)
  46' Мавидиди Стефи (0:2)
(1:2) Матета Жан-Филипп 47'  
(2:2) Матета Жан-Филипп 90'  
Хендерсон Дин  Клайн Натаниэль   64' (Камада Даити (   64' Гехи Марк  Лакруа Максанс  Муньос Даниэль   81' (Сарр Исмаила (   81' Митчелл Тайрик   89' (Шлупп Джеффри (   89' Уортон Адам  Дукуре Шейк   46' (Хьюз Уилл (   46' Эзе Эберечи  Нкетиа Эдди  Матета Жан-Филипп
Запасные: Лерма Хефферсон  Тёрнер Мэтт  Уме-Чибуэзе Франко  Уорд Джоэл  Ричардс Крис
Хермансен Мадс  Джастин Джеймс  Фас Ваут  Околи Меме  Кристиансен Виктор  Уинкс Гарри  Скипп Оливер  Айю Джордан   79'   83' (Коуди Конор (   83'   90' Ндиди Уилфред   52'   76' (Чодури Хамза (   76' Мавидиди Стефи   72' (Фатаву Абдул (   72' Варди Джейми
Запасные: Эль-Ханнус Билаль  Рид Бобби  Буонанотте Факундо  Рикарду Перейра II  Сумаре Бубакари  Уорд Дэнни II
 14 сентября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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