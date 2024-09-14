«Фулхэм» и «Лестер» упустили победы на 90-й минуте

В чемпионате Англии подошли к концу некоторые матчи четвёртого тура. «Фулхэм» был близок к победе над «Вест Хэмом» благодаря голу Рауля Хименеса на 24-й минуте. Но в компенсированное время игры Дэнни Ингс отменил празднования на стадионе - 1:1.
«Брайтон» и «Ипсвич» провели игру без голов - 0:0.
«Лестер» в гостях у «Кристал Пэлас» вел с запасом в два гола к 46-й минуте, но Жан-Филипп Матета оформил дубль на 47-й и 90-й минутах, отобрав победу у «лис», - 2:2.
Протокол игры
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел• 86'Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Хиншелвуд Джек 60'68' (Адингра Симон (68') •Аяри Ясин•Балеба Карлос•Минте Янкуба 47'68' (Энсисо Хулио (68') •Уэлбек Данни85' (Фергюсон Эван (85') •Митома Каору•Рюттер Жоржиньо68' (Кадыоглу Ферди (68')
Мурич Ариянет•Туанзебе Аксел•О'Ши Дара•Гривз Джейкоб•Дэвис Лейф•Морси Сэм 7'85' (Луонго Массимо (85') •Филлипс Кэлвин• 51'Бёрнс Уэс59' (Хирст Джордж (59') •Хатчинсон Омари 57'85' (Чаплин Конор (85') •Шмодикс Сэмми59' (Огбене Чидози (59') •Делап Лиам59' (Кларк Джек (59')
Запасные: Джонсон Бен•Уолтон Кристиан•Таунсед Конор•Каюсте Йенс
14 сентября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
Протокол игры
|(1:0) Хименес Рауль 24'
|90' Ингс Дэнни (1:1)
Лено Бернд • Тете Кенни • Андерсен Йоаким • Угелумба Кэлвин • Робинсон Энтони • Лукич Саша 53' 66' ( Берге Сандер ( 66') • Перейра Андреас 86' ( Рид Харрисон ( 86') • Смит-Роу Эмиль 73' ( Родриго Мунис ( 73') • Траоре Адама • Хименес Рауль 73' ( Кэрни Том ( 73') • Айуоби Алекс 66' ( Нелсон Райс ( 66' ) 90'
Запасные: Уилсон Гарри • Бенда Стивен • Кастань Тимоти • Диоп Исса
Ареола Альфонс • Уан-Биссака Аарон • Мавропанос Константинос • Килман Макс • Эмерсон Палмиери 57' ( Цоуфал Владимир ( 57') • Альварес Эдсон 74' 82' ( Ингс Дэнни ( 82') • Гидо Родригес 69' 70' ( Солер Карлос ( 70' ) • 82'Боуэн Джаррод • Соучек Томаш 46' ( Пакета Лукас ( 46') • Кудус Мохаммед • Антонио Майкл 46' ( Саммервилл Крисенсио ( 46')
Запасные: Тодибо Жан-Клер • Ирвинг Энди • Фабьянски Лукаш • Крессуэлл Аарон
14 сентября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
Протокол игры
|21' Варди Джейми (0:1)
|46' Мавидиди Стефи (0:2)
|(1:2) Матета Жан-Филипп 47'
|(2:2) Матета Жан-Филипп 90'
Хендерсон Дин • Клайн Натаниэль 64' ( Камада Даити ( 64') • Гехи Марк • Лакруа Максанс • Муньос Даниэль 81' ( Сарр Исмаила ( 81') • Митчелл Тайрик 89' ( Шлупп Джеффри ( 89') • Уортон Адам • Дукуре Шейк 46' ( Хьюз Уилл ( 46') • Эзе Эберечи • Нкетиа Эдди • Матета Жан-Филипп
Запасные: Лерма Хефферсон • Тёрнер Мэтт • Уме-Чибуэзе Франко • Уорд Джоэл • Ричардс Крис
Хермансен Мадс • Джастин Джеймс • Фас Ваут • Околи Меме • Кристиансен Виктор • Уинкс Гарри • Скипп Оливер • Айю Джордан 79' 83' ( Коуди Конор ( 83' ) • 90'Ндиди Уилфред 52' 76' ( Чодури Хамза ( 76') • Мавидиди Стефи 72' ( Фатаву Абдул ( 72') • Варди Джейми
Запасные: Эль-Ханнус Билаль • Рид Бобби • Буонанотте Факундо • Рикарду Перейра II • Сумаре Бубакари • Уорд Дэнни II
14 сентября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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