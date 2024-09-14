«Фулхэм» и «Лестер» упустили победы на 90-й минуте

В чемпионате Англии подошли к концу некоторые матчи четвёртого тура. «Фулхэм» был близок к победе над «Вест Хэмом» благодаря голу Рауля Хименеса на 24-й минуте. Но в компенсированное время игры Дэнни Ингс отменил празднования на стадионе - 1:1.

«Брайтон» и «Ипсвич» провели игру без голов - 0:0.

«Лестер» в гостях у «Кристал Пэлас» вел с запасом в два гола к 46-й минуте, но Жан-Филипп Матета оформил дубль на 47-й и 90-й минутах, отобрав победу у «лис», - 2:2.