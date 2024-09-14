«Ноттингем Форест» сенсационно обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде»

В четвёртом туре Премьер-лиги встретились «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест», никому не уступавшие на старте сезона. В дебюте встречи Луис Диас пустился в проход с левого фланга и поразил ближнюю штангу, отскок от которой был сильный в поле. В ответ выбегал Морган Гиббс-Уайт один на один с Алиссоном Бекером и пробил правее створа, но там все равно офсайд. Голкипер гостей сегодня реально пахал в рамке, но мог стать антигероем, выпустив простой мяч из рук, и круглый чудом не пересек ленточку.

На 72-й минуте Энтони Эланга сделал передачу с правого крыла атаки гостей на левый, и Каллум Хадсон-Одои идеальным кручёным ударом поразил правый угол с рикошетом от правой штанги 0:1, шок на трибунах «Энфилда». Эланга лупил по чужим воротам из зоны правого инсайда, а Алиссон выручил свою команду, потащил удар в упор.

«Ливерпуль» неожиданно оступился, но остается пока вторым, соперник идет следом.