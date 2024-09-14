Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон сделал голевой пас в матче с «Брентфордом»

В эти минуты «Манчестер Сити» принимает у себя дома «Брентфорд» в рамках четвёртого тура Английской премьер-лиги.

На данный момент «Манчестер Сити» впереди со счетом 2:1. Стоит сказать, что оба гола в составе «горожан» забил норвежский нападающий Эрлинг Холанн.

Любопытно, что автором голевой передачи в моменте со вторым взятием ворот стал бразильский голкипер Эдерсон Мораес. Для 31-летнего вратаря это уже четвертый ассист в карьере в рамках АПЛ.

Следить за ходом всех событий в матче «Манчестер Сити» - «Брентфорд» можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.