Холанн установил рекорд АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прекрасно начал новый сезон. В субботней игре чемпионата Англии против «Брентфорда» норвежский футболист оформил дубль по ходу первого тайма. Таким образом, количество голов Холанна в четырёх стартовых играх сезона 2024/2025 достигло девяти.

Как сообщает Squawka, Холанн установил рекорд – он стал первым игроком в истории Премьер-лиги, которому удалось забить девять голов в четырёх первых играх сезона.

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.