Тен Хаг прокомментировал дебют Угарте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о дебюте полузащитника Мануэля Угарте.

23-летний футболист появился на поле во втором тайме матча с «Саутгемптоном» (3:0).

— Угарте почти не работал с командой. У него было всего две тренировки, одна перед перерывом и одна вчера. Мы рады, что смогли выпустить его сегодня и показать, на что он способен, — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав шесть очков в четырех встречах.

В следующем туре АПЛ «красные дьяволы» сыграют с «Кристал Пэлас».