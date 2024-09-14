Холанн забил уже 9 голов в четырёх турах АПЛ

В субботу «Манчестер Сити» принимает «Брентфорд» в рамках четвёртого тура Английской премьер-лиги. «Горожане» пропустили в первой же атаке соперника на 23-й секунде. Впрочем, после первого тайма команда Хосепа Гвардиолы ведёт со счётом 2:1 – звёздный нападающий Эрлинг Холанн оформил дубль.

На счету Холанна уже девять голов в четырёх матча сезона Премьер-лиги. Ранее норвежец оформил два хет-трика, а также забил один гол в матче против «Челси».

Следить за вторым таймом в матче между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.