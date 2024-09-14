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«Реал» договорился со звёздным игроком из АПЛ слухи

14 Сентября 2024 • 17:40 Комментировать (1)

В следующем году в составе «Реала» ожидается пополнение. Как сообщает портал TodoFichajes, в мадридский клуб из «Ливерпуля» перейдёт защитник Трент Александер-Арнольд. Согласно данным источника, 25-летний Трент уже договорился со «сливочными» о переходе следующим летом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александер-Арнольда в 70 миллионов евро. При этом «Реал» подпишет англичанина как свободного агента – действующий контракт Трента с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года.

В «Реале» видят в Тренте игрока, способного заменить на правом фланге обороны Дани Карвахаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Трент Александер-Арнольд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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aegur
14 Сентября 2024 в 18:27
И нафига этого Трента на поле выпускать?
Не хочет продаться и помочь своему клубу? Пускай сезон мозоль на скамейке натирает-а вместо него искать замену.
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