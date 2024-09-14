В следующем году в составе «Реала» ожидается пополнение. Как сообщает портал TodoFichajes, в мадридский клуб из «Ливерпуля» перейдёт защитник Трент Александер-Арнольд. Согласно данным источника, 25-летний Трент уже договорился со «сливочными» о переходе следующим летом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александер-Арнольда в 70 миллионов евро. При этом «Реал» подпишет англичанина как свободного агента – действующий контракт Трента с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года.

В «Реале» видят в Тренте игрока, способного заменить на правом фланге обороны Дани Карвахаля.