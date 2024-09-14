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«Манчестер Сити» пропустил об «Брентфорда» на 23-й секунде

14 Сентября 2024 • 17:11 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Брентфорд
1 1.19 X 8.00 2 14.00
1-й тайм

Сегодня, 14 сентября, «Манчестер Сити» принимает «Брентфорд» в рамках четвёртого тура Английской премьер-лиги.

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу гостевой команды. Стоит сказать, что «пчелы» отличились спустя 23 секунды после стартового свистка. Автором гола стал конголезийский нападающий Йоан Висса, который оказался первым на добивании после отскока мяча от Эдерсона Мораеса.

Игра между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» продолжается в эти минуты. Следить за ходом всех событий можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брентфорд

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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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