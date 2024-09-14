Тен Хаг прокомментировал первый за полгода гол Рэшфорда

В субботу «Манчестер Юнайтед» крупно, со счётом 3:0, обыграл на выезде «Саутгемптон». Автором одного из голов стал нападающий Маркус Рэшфорд. Для футболиста это был первый гол с 17 марта. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Важно, что он забил. Мы общались перед игрой. Для каждого нападающего важно быть в списке бомбардиров. Рэшфорд открыл счёт своим голами. Я уверен, что теперь он будет забивать больше», - сказал тен Хаг в эфире TNT Sports.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник, 17 сентября, - против «Барнсли» в Кубке английской лиги.