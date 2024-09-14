Тен Хаг высказался после крупной победы «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в субботу разгромил «Саутгемптон» со счётом 3:0. После игры комментарий дал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Мы должны побеждать в каждом матче, и сегодня мы это сделали. Иногда нужно найти способ победить. Поначалу у нас сегодня были проблемы, но после того, как Онана отбил пенальти, а де Лигт забил гол, игра была полностью нашей. У нас были возможности, чтобы закрыть игру раньше. У нас было много моментов, чтобы сделать счёт 3:0 или 4:0», - сказал тен Хаг в эфире TNT Sports.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт во вторник, 17 сентября, - против «Барнсли» в Кубке лиги.