Де Лигт оценил «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт после победы над «Саутгемптоном» высоко оценил перспективы команды.

«Мне очень нравится «Манчестер Юнайтед». У нас отличный коллектив, потрясающие ребята. У нас много молодых игроков, которым нужно расти и которые хотят расти. Надеюсь, мы сможем добиться большего и прогрессировать как команда.

Моё состояние? Я в порядке. Просто у меня была небольшая судорога, поэтому состоялась замена. Наверное, я впервые за пять месяцев сыграл в трёх матчах подряд. Я хотел играть до конца», - сказал де Лигт в эфире TNT Sports.

После четырёх игр сезона Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе шесть очков.