Де Лигт прокомментировал победу и дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт дал комментарий после субботней крупной победы над «Саутгемптоном» (3:0). Нидерландец стал автором одного из голов манкунианской команды.

«Победить было очень важно. Трёх очков после трёх матчей Премьер-лиги было недостаточно, поэтому мы ощущали некоторое давление. Думаю, сегодня мы играли хорошо. Большая заслуга Андре Онана, который отбил пенальти. Это изменило игру в нашу пользу.

Гол? Мы работали над некоторыми стандартными положениями. У моей жены сегодня день рождения, и моё празднование было для неё», - сказал де Лигт в интервью TNT Sports.