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«Челси» объявил об уходе форварда официально

14 Сентября 2024 • 16:34 Комментировать

«Челси» посредством своего официального сайта объявил об уходе нападающего. Давид Датро Фофана перебрался в «Гёзтепе». 21-летний ивуариец перешёл в турецкий клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025.

Давид Датро Фофана перешёл в «Челси» в начале 2023 года. За первую команду лондонского клуба форвард провёл четыре матча, в которых не отмечался результативными действиями.

Для Фофана это уже третья аренда – ранее на временной основе нападающий переходил из «Челси» в берлинский «Унион» и «Бёрнли». Теперь футболист попробует себя в чемпионате Турции.

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