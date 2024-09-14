«Челси» посредством своего официального сайта объявил об уходе нападающего. Давид Датро Фофана перебрался в «Гёзтепе». 21-летний ивуариец перешёл в турецкий клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025.

Давид Датро Фофана перешёл в «Челси» в начале 2023 года. За первую команду лондонского клуба форвард провёл четыре матча, в которых не отмечался результативными действиями.

Для Фофана это уже третья аренда – ранее на временной основе нападающий переходил из «Челси» в берлинский «Унион» и «Бёрнли». Теперь футболист попробует себя в чемпионате Турции.