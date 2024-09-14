Голы в конце первого тайма помогли «МЮ» легко разгромить «Саутгемптон»

После двух поражений подряд «МЮ» гостил у «Саутгемптона», который исключительно проигрывает на старте сезона. Первая треть встречи прошла на равных. На скорости с правого фланга Тайлер Диблинг сместился в штрафную и пробил в дальнюю девятку, но в падении вратарь смог спасти свою команду. Пробивал в падении Джошуа Зиркзее из пределов штрафной после заброса от Бруну Фернандеша, но в падении смог отбить мяч в сторону голкипер. Со штрафного навесил Кайл Уокер-Питерс на лицевую линию, где пробил головой Лесли Угочукву, но мяч полетел выше перекладины. Пенальти для «святых» после фола Диогу Далота - пробил не очень сильно Камерон Арчер в нижний левый от себя угол, но кипер отбил перед собой, а после справился и с добиванием все того же Арчера головой. Гости ответили результативной атакой - разыграли угловой манкунианцы, после чего с левого фланга Бруну навесил на дальнюю штангу, где был совсем один Матейс де Лигт и без сопротивления головой вколотил сферу в сетку - 0:1. Вскоре разыграли угловой вновь гости, после чего получил мяч в чужой штрафной Маркус Рэшфорд, расшатал защитника и красивым обводящим ударом отправил снаряд в дальний нижний угол рикошетом от штанги - 0:2.

Во втором тайме лучший момент также имели гости - ворвался в штрафную соперника Зиркзее и отдал поперек на Нусаира Мазрауи, который пробил в ближний нижний угол, но точности ему явно не хватило. На 79-й минуте убегал в контратаку на скорости Алехандро Гарначо, но его в грубом подкате снес Джек Стивенс, и судья показал нарушителю прямую красную карточку. В последней атаке восклицательный знак поставил Гарначо - 0:3.

«Саутгемптон» проиграл четвертый матч подряд, у «МЮ» шесть очков и восьмая строчка.