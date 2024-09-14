Угарте дебютировал за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте дебютировал за команду.

Сегодня, 14 сентября, подопечные Эрика тен Хага встречаются на выезде с «Саутгемптоном» в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги. На данный момент «красные дьяволы» впереди со счетом 2:0.

Угарте появился на поле на 73-й минуте, заменив Кристиана Эриксена. Для 23-летнего уругвайца данный матч стал дебютным за «Манчестер Юнайтед».

В летнее трансферное окно Угарте перебрался в английский гранд из французского «ПСЖ» за 50 миллионов евро.

Следить за ходом событий матча «Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.