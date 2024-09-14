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Салах – в основе «Ливерпуля» на матч АПЛ против «Ноттингем Форест»

14 Сентября 2024 • 15:53 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
1 1.23 X 6.90 2 12.50
Через 0 ч. 49 мин.

В четвёртом туре Английской премьер-лиги «Ливерпуль» будет играть против «Ноттингем Форест» на своём поле. Главный тренер мерсисайдской команды Арне Слот принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Диас, Жота, Салах.

Матч между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на «Энфилде» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛИВЕРПУЛЬ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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