Салах – в основе «Ливерпуля» на матч АПЛ против «Ноттингем Форест»

В четвёртом туре Английской премьер-лиги «Ливерпуль» будет играть против «Ноттингем Форест» на своём поле. Главный тренер мерсисайдской команды Арне Слот принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Диас, Жота, Салах.

Матч между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на «Энфилде» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.