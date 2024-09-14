Холанн – в основе «Манчестер Сити» на игру с «Брентфордом»

В одном из субботних матчей четвёртого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» будет играть против «Брентфорда». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Стоунс, Аканджи, Льюис, Гюндоган, Ковачич, де Брёйне, Грилиш, Савиньо, Холанн.

Отметим, что Эрлинг Холанн выйдет на поле с первых минут. Ранее сообщалось о том, что норвежец может пропустить игру из-за смерти друга семьи.

Матч между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.