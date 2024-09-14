Рэшфорд забил впервые с середины марта

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил в официальном матче впервые с середины марта. В субботу днём манкунианцы гостят у «Саутгемптона», по итогу первого тайма гости ведут – 2:0. Рэшфорд забил второй гол своей команды.

Таким образом, отличился Рэшфорд в официальном матче впервые с 17 марта 2024 года. В тот день «МЮ» принимал «Ливерпуль» в рамках Кубка Англии и победил – 4:3. Рэшфорд в той игре оформил один гол в ворота соперника.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» проводит наш портал.

Ранее в этой игре своё первое голевое действие за новый клуб оформил Маттейс де Лигт.