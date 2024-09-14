Де Лигт впервые забил за «Манчестер Юнайтед»

Летний новичок «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт впервые забил за новый клуб. Случилось это в первом тайме матча «красных дьяволов» на выезде против «Саутгемптона». Игра проходит 14 сентября в субботу.

Разыграли угловой манкунианцы, после чего с левого фланга Бруну Фернандеш навесил на дальнюю штангу. Там де Лигт без ощутимого сопротивления игроков соперника головой вколотил мяч в сетку ворот Аарона Ремсдейла – 1:0.

Таким образом, на гол де Лигту потребовалось четыре матча, в двух из них, включая сегодняшний, он вышел в старте.

Текстовую трансляцию матча «святых» и «дьяволов» проводит наш портал. К концу подходит первый тайм.