Онана вытащил пенальти в матче против «Саутгемптона»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана выручил свою команду в первом тайме матча четвёртого тура Английской премьер-лиги против «Саутгемптона». Защитник Диогу Далот привёз в свои ворота одиннадцатиметровый, но камерунский вратарь справился с ударом нападающего «Саутгемптона» Кэмерона Арчера.

Отметим, что вскоре после отражённого пенальти Онана «Манчестер Юнайтед» открыл счёт в матче с «Саутгемптоном» благодаря дебютному голу центрального защитника Маттейса де Лигта, который поразил ворота хозяев точным ударом головой.

Онана вытащил свой первый пенальти с игры в матче АПЛ.