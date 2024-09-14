Гарначо лайкнул пост Роналду с критикой тен Хага, Алехандро не попал в старт на матч с «Саутгемптоном»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо рискует испортить отношения с главным тренером Эриком тен Хагом. Недавно аргентинец лайкнул в социальных сетях пост, где содержалась критика наставника манкунианцев со стороны Криштиану Роналду.

Гарначо не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Саутгемптона». Вполне вероятно, что тен Хаг таким образом наказал нападающего за его активность в социальных сетях.

Гарначо в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 7 голами и 4 ассистами. В новом розыгрыше чемпионата Алехандро отдал одну результативную передачу в 3 матчах.