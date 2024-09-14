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Тен Хаг: «Рэшфорд в хорошей форме»

14 Сентября 2024 • 14:43 Комментировать
Саутгемптон
0:2
Манчестер Юнайтед
1 4.60 X 4.15 2 1.75
2-й тайм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о состоянии нападающего Маркуса Рэшфорда. Напомним, в первых трёх турах Английской премьер-лиги форвард не отметился ни одним результативным действием.

«Он в хорошей форме, но ему нужен гол или результативная передача. В прошлой игре с «Ливерпулем» он запомнился очень хорошими подачами. Нужный момент настанет, мы дождёмся этого импульса, и тогда Рэшфорд полетит», – сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем с «Саутгемптоном».

Рэшфорд начал в стартовом составе выездной поединок четвёртого тура чемпионата Англии против «Саутгемптона».

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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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