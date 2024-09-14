Родри высказался о конкуренции «Манчестер Сити» с «Арсеналом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о конкуренции в Английской премьер-лиге с лондонским «Арсеналом». Напомним, в последних двух сезонах именно «канониры» были главными конкурентами «горожан» в борьбе за чемпионский титул.

«Я думаю, что в последние два года они представляли из себя большую угрозу. Посмотрим, как «Арсенал» будет выступать в этом сезоне. Когда ты находишься на этом уровне два года, сохранить стабильность сложно. «Арсенал» подталкивает нас к тому, чтобы мы выступали на пределе своих возможностей», – цитирует Родри английский журналист Марк Огден.