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Родри высказался о конкуренции «Манчестер Сити» с «Арсеналом»

14 Сентября 2024 • 14:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1 1.19 X 8.00 2 14.00
Через 2 ч. 22 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о конкуренции в Английской премьер-лиге с лондонским «Арсеналом». Напомним, в последних двух сезонах именно «канониры» были главными конкурентами «горожан» в борьбе за чемпионский титул.

«Я думаю, что в последние два года они представляли из себя большую угрозу. Посмотрим, как «Арсенал» будет выступать в этом сезоне. Когда ты находишься на этом уровне два года, сохранить стабильность сложно. «Арсенал» подталкивает нас к тому, чтобы мы выступали на пределе своих возможностей», – цитирует Родри английский журналист Марк Огден.

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