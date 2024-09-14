Тен Хаг рассказал, когда Угарте может дебютировать за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, когда опорный полузащитник Мануэль Угарте может дебютировать за команду. Напомним, уругваец присоединился к «красным дьяволам» летом из «ПСЖ».

«Когда Угарте дебютирует? Сложно сказать. Всё будет зависеть от игры и от того, как она будет складываться. Мануэль успел провести всего две тренировки, которые не были даже полными. Он толком не познакомился с партнёрами, ему нужно время на адаптацию», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Год назад Угарте мог оказаться в лондонском «Челси», но решил перебраться в «ПСЖ», который предложил футболисту более выгодную зарплату.