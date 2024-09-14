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Лондонский клуб летом хотел приобрести Фермина Лопеса

14 Сентября 2024 • 13:20 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
1 3.05 X 3.65 2 2.30
15.09 16:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес минувшим летом мог оказаться в клубе из Английской премьер-лиги. По информации от Relevo, в услугах испанца был заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Сообщается, что «шпоры» проявили интерес к полузащитнику после Олимпийских игр, но руководство «Барселоны» отказалось продавать своего воспитанника. «Сине-гранатовые» рассматривают Лопеса как ключевого футболиста команды.

В прошлом сезоне Лопес отметился 8 забитыми голами в чемпионате Испании под руководством Хави Эрнандеса. В новом розыгрыше Ла Лиги Фермин провёл 3 матча, где не отметился ни одним результативным действием.

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