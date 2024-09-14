«Арсенал» и «Челси» нацелилась на форварда из чемпионата Португалии

Лондонские «Арсенал» и «Челси» претендуют на трансфер топового бомбардира из чемпионата Португалии. По информации от Football Insider, «синие» и «канониры» заинтересованы в услугах Виктора Дьёкереша из лиссабонского «Спортинга».

Отмечается, что швед с большой долей вероятности будет продан следующим летом. Ранее сообщалось, что руководство «Спортинга» требует за своего футболиста около 100 миллионов евро компенсации.

Дьёкереш стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата Португалии с 29 голами. В новом розыгрыше национального первенства 26-летний швед забил 8 голов в 5 матчах.