Бёли хотел уволить Почеттино после поражения 0:5 от «Арсенала»

Совладелец «Челси» Тодд Бёли весной хотел немедленно уволить Маурисио Почеттино с поста главного тренера. Причина таилась в разгромном поражении 0:5 от лондонского «Арсенала» в рамках выездного матча Английской премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Джейкоб Штайнберг.

Ранее другие источники сообщали, что Бёли выступал против увольнения Почеттино в конце прошлого сезона. Напомним, в конечном итоге новым главным тренером «Челси» стал Энцо Мареска, который в прошлом сезоне возглавлял «Лестер».

Сам Почеттино недавно возглавил сборную США, которая в 2026 году проведёт домашний чемпионат мира вместе с Канадой и Мексикой.