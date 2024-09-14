Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков

«Манчестер Сити» грозит серьезное наказание, если будет доказана вина клуба в нарушении финансовых правил АПЛ. Об этом сообщил эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр.

«Я ожидаю, что с клуба снимут от 60 до 100 очков. Этого будет достаточно для того, чтобы «Манчестер Сити» вылетел из Премьер-лиги. Весь процесс разбирательства может занять три-четыре месяца. Нужно будет вынести решение по каждому из 115 эпизодов», - передает слова Магуайра Daily Mail.

«Манчестер Сити» обвиняется в нарушении финансового устава АПЛ в период с 2009 по 2018 год.

В новом сезоне чемпионата страны подопечные Хосепа Гвардиолы стартовали с трех побед.