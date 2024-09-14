Деку объяснил, почему «Барселона» не смогла удержать Гиу

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку объяснил, почему руководство не смогло удержать нападающего Марка Гиу, который летом перебрался в лондонский «Челси».

«Гиу? «Челси» заплатил сумму отступных, поэтому Марк ушёл. У него был старый контракт, где отступные составляли 6 миллионов евро. Мы предложили ему хороший контракт и хороший проект, но Марк принял решение двигаться в другом направлении», – цитирует Деку издание Sport.

Напомним, Гиу в прошлом сезоне забил дебютный гол за «Барселону» в первом же матче против «Атлетика» Бильбао. Марк в первых трёх турах АПЛ ни разу не вышел в стартовом составе «Челси».