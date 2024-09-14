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Деку объяснил, почему «Барселона» не смогла удержать Гиу

14 Сентября 2024 • 11:31 Комментировать
Борнмут
...
Челси
1 3.50 X 4.10 2 1.97
Через 9 ч. 2 мин.

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку объяснил, почему руководство не смогло удержать нападающего Марка Гиу, который летом перебрался в лондонский «Челси».

«Гиу? «Челси» заплатил сумму отступных, поэтому Марк ушёл. У него был старый контракт, где отступные составляли 6 миллионов евро. Мы предложили ему хороший контракт и хороший проект, но Марк принял решение двигаться в другом направлении», – цитирует Деку издание Sport.

Напомним, Гиу в прошлом сезоне забил дебютный гол за «Барселону» в первом же матче против «Атлетика» Бильбао. Марк в первых трёх турах АПЛ ни разу не вышел в стартовом составе «Челси».

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