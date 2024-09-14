Мареска: «Я предупредил Санчо и Фелиша, что они не будут играть, если будут плохо тренироваться»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался об опасениях касательно нападающих Джедона Санчо и Жоау Фелиша. Напомним, оба футболиста присоединились к «пенсионерам» летом.

«Я предупредил Санчо и Фелиша, что если они не будут играть, если будут плохо тренироваться. Я сказал это им перед их трансферами. Они сказали, что всё поняли», – сказал Мареска на пресс-конференции.

Санчо перешёл в «Челси» на правах аренды с опцией выкупа, которая станет обязательной, если «синие» финишируют выше 14 места в АПЛ. Трансфер Фелиша из мадридского «Атлетико» обошёлся «Челси» примерно в 50 миллионов евро.