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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В новом сезоне АПЛ ни один клуб не забил больше голов, чем Холанн

14 Сентября 2024 • 11:03 Комментировать

Норвежский центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн демонстрирует высокую результативность в начале нового розыгрыша Английской премьер-лиги.

Нападающий отметился семью голами в трех турах, на его счету два хет-трика. Примечательно, что ни один из клубов АПЛ не смог забить за три матча больше голов, чем скандинав. Одинаковое количество мячей с Холанном только у двух команд – «Ливерпуля» и лондонского «Челси».

В рамках четвертого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «Брентфордом». В этом матче у Холанна есть хорошие шансы увеличить свой голевой счет.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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