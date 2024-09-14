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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вот в каком тренере нуждается сборная Англии

14 Сентября 2024 • 11:35 Комментировать

После ухода Гарета Саутгейта весь футбольный мир задаётся вопросом: а кто следующий? Болельщики сборной Англии стали задумываться о том, какой наставник им нужен. И мы порассуждаем над данным вопросом и, возможно, найдём ответ.

Когда хочешь создать что-то новое – необязательно ломать старое. Саутгейт стал одним из первых тренеров, которому удалось создать в команде потрясающую атмосферу. Один только этот фактор решает проблемы сборной аж на 50%. Мы помним, что в крутом поколении образца начало 2000-х были большие проблемы с этим, что не позволило команде бороться за что-то серьёзное. Гарет всего лишь улучшил микроклимат в сборной –и англичане стали выходить в финалы и полуфиналы.

Усыпляющая игра Саутгейта

У всех в памяти скучный стиль игры британцев. Порой приходит банальная, но, может быть, правильная мысль: может, не стоит футболистам мешать? В такой ситуации нужен обычный коуч (благо в английском футболе таких наставников пруд пруди), который из команды может выжать их настоящий уровень, где необязательно прыгать выше потолка. Всё-таки нынешнее поколение сборной это позволяет.

Кого можно рассмотреть

На данный момент обязанности главного тренера исполняет Ли Карсли. Может быть, стоит присмотреться к нему? Год назад он выигрывал со своей молодёжкой Евро. Сейчас ни у кого не появилось аналогий с Де ла Фуэнтэ? Считаем, что Карсли нужно дать шанс. В Испании показали, что ставка на экс-тренера молодёжной сборной может сработать. Да и со временем в стане «трёх львов» будет больше игроков, прошедших через Ли Карсли, и даже не будет необходимости в смене поколений. Сейчас Карсли кажется тем человеком, который не будет всё прошлое рубить под корень. Жаль, что пока он не сыграл с командами, равными по статусу, и его 100%-ная статистика в виде двух побед в двух матчах не может восприниматься всерьёз. Если бы были встречи против прямых конкурентов, то пищи для размышления было бы куда больше. Пусть мы повторимся, но к кандидатуре Карсли стоит присмотреться.

Мечты и фантазии

Конечно, многие эксперты хотели бы видеть Юргена Клоппа в должности главного тренера «трёх львов», аргументируя это тем, что стиль «Ливерпуля» очень подойдёт сборной Англии. В этой позиции есть свой резон, тем не менее не надо путать клуб и сборную. Многое у Юргена заточено под прессинг, а для этого нужна хорошая физподготовка, но чтобы её заложить, необходимо, чтобы футболисты находились постоянно в распоряжении тренера. В условиях сборной это нереально. С другой стороны, это могло быть новым вызовом для немецкого специалиста, и в новый проект он вложил бы максимальное количество сил. Однако сейчас мало шансов на такое развитие событий.

На наш взгляд, сейчас оптимальным вариантом для сборной Англии является Ли Карсли. Кто-то считает, что его не самый известный статус – это минус, но ведь и Саутгейт не был топовым специалистом до прихода в сборную. Кроме того, Ли вполне заслужил повышение – он выиграл молодёжный Евро и имеет право на новую страничку в своей истории. Да и аналогия с Де ла Фуэнте не даёт нам покоя.

Антон Карасевич

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