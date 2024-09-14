«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» отказались от трансфера Рабио

У полузащитника сборной Франции Адриена Рабио сорвался вариант с переходом в топ-клуб из Английской премьер-лиги. По информации от Give me sport, «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал» отказались от услуг французского хавбека.

Если верить источнику, причиной отказа стали требования Рабио по зарплате. Полузащитник хочет зарабатывать в районе 280 тысяч евро в неделю, что в «Манчестер Юнайтед» и в «Арсенале» посчитали абсурдом. Также Адриен требует подписной бонус и солидную комиссию для своей матери Вероник, которая является агентом игрока.

Напомним, Рабио стал свободным агентом после того, как летом покинул туринский «Ювентус».