«Манчестер Юнайтед» усилил интерес к полузащитнику сборной Нидерландов

«Манчестер Юнайтед» хотел бы усилить свой состав очередным нидерландским футболистом. По информации от Team Talk, манкунианцы усилили интерес к полузащитнику «ПСЖ» Хави Симонсу, который в настоящий момент выступает на правах аренды за «РБ Лейпциг».

Источник сообщает, что Симонс не видит никаких перспектив в Париже из-за высокой конкуренции. Следующим летом полузащитник хочет на постоянной основе перейти в новую команду.

Ранее ходили слухи о том, что мюнхенская «Бавария» следующим летом приложит все необходимые усилия для трансфера 21-летнего Симонса. На Хави претендуют и другие европейские топ-клубы.