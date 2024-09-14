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«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по трансферу звезды сборной Германии

14 Сентября 2024 • 10:01 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
1 1.23 X 6.90 2 12.50
Через 5 ч. 35 мин.

«Ливерпуль» пытается приобрести молодую звезду сборной Германии. Как сообщает Caught Offside, команда Арне Слота продвинулась в переговорах по трансферу полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы.

По информации от источника, в услугах 21-летнего полузащитника также заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ». Контракт Джамала с «Баварией» истекает летом 2026 года, поэтому через год заинтересованные клубы хотели бы заполучить полузащитника по скидке.

Мусиала в нынешнем сезоне уже успел отметиться одним голом в двух матчах чемпионата Германии.

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