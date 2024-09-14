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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сане интересен двум клубам из АПЛ

14 Сентября 2024 • 09:45 Комментировать
Хольштайн Киль
...
Бавария
1 11.50 X 7.30 2 1.23
Через 9 ч. 29 мин.

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане следующим летом может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Манчестер Сити». По информации от Give me sport, немец привлекает внимание лондонского «Арсенала» и «Ньюкасла».

Напомним, контракт Сане с «Баварией» истекает следующим летом, поэтому футболист может достаться новому клубу на правах свободного агента. Мюнхенцы пока далеки от того, чтобы подписать с Лероем новое соглашение.

Отметим, что Сане ранее работал с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой в «Манчестер Сити», когда испанский специалист являлся ассистентом Хосепа Гвардиолы.

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