Гвардиола высказался о новой работе Почеттино

«Хочу пожелать сборной США удачи. Почеттино – классный специалист, это будет для него увлекательный опыт. Он может построить проект на долгие годы. У этой сборной есть потенциал для роста. Если Маурисио принял это предложение, значит, знает, что делает», - передает слова испанского специалиста портал Goal.com.