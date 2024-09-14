Гвардиола высказался о новой работе Почеттино

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера сборной США.
«Хочу пожелать сборной США удачи. Почеттино – классный специалист, это будет для него увлекательный опыт. Он может построить проект на долгие годы. У этой сборной есть потенциал для роста. Если Маурисио принял это предложение, значит, знает, что делает», - передает слова испанского специалиста портал Goal.com.
Ранее было объявлено, что Почеттино заключил с американской сборной двухлетнее трудовое соглашение. Он будет готовить команду к домашнему ЧМ-2026.
Бан пользователя