Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Из моего перехода не получилось ничего хорошего»

«Я хочу получать удовольствие от футбола, сейчас у меня это получается. «Манчестер Юнайтед»? Из этого перехода не получилось ничего хорошего для обеих сторон. Но это уже пройденный этап, я ничего плохого не могу сказать о клубе. Там я мало играл, но многому научился. Меня окружали отличные игроки. Этот опыт мне пригодится в дальнейшем», - передает слова нидерландца ESPN.