Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Из моего перехода не получилось ничего хорошего»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, который сейчас играет за испанскую «Жирону», вспомнил о периоде карьеры в Англии.
«Я хочу получать удовольствие от футбола, сейчас у меня это получается. «Манчестер Юнайтед»? Из этого перехода не получилось ничего хорошего для обеих сторон. Но это уже пройденный этап, я ничего плохого не могу сказать о клубе. Там я мало играл, но многому научился. Меня окружали отличные игроки. Этот опыт мне пригодится в дальнейшем», - передает слова нидерландца ESPN.
За «красных дьяволов» ван де Бек провел 62 встречи, отметившись двумя забитыми мячами и ассистами.
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